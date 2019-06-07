Задержан восьмой участник конфликта, в результате которого был убит бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
— Сегодня следствием задержан еще один (восьмой) подозреваемый, — сказала она.
Сейчас с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения, передает РИА Новости.
Ранее суд арестовал семерых фигурантов дела.
Напомним, Никита Белянкин был убит в Подмосковье в результате драки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».