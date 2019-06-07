Задержан восьмой фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

— Сегодня следствием задержан еще один (восьмой) подозреваемый, — сказала она.

Сейчас с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения, передает РИА Новости.

Ранее суд арестовал семерых фигурантов дела.

Напомним, Никита Белянкин был убит в Подмосковье в результате драки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».