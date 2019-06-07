Подростка в Прикамье убили из‐за сигареты

Подростка убил сверстник во время драки в Полазне в Пермском крае из-за отказа поделиться сигаретой. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на родственницу погибшего.

Конфликт между подростками произошел 5 июня. Один из сверстников нанес множественные удары своему оппоненту. Молодые люди учились в параллельных классах в одной школе и были хорошо знакомы. А причиной конфликта стал отказ дать сигарету.

«Это все было из-за сигареты», — рассказала девушка агентству.

Она добавила, что мать подростка, убившая ее сына, уволилась из детского сада. Женщина предположила, что руководство попросило ее написать заявление по собственному желанию.