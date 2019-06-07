Подростка убил сверстник во время драки в Полазне в Пермском крае из-за отказа поделиться сигаретой. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на родственницу погибшего.
Конфликт между подростками произошел 5 июня. Один из сверстников нанес множественные удары своему оппоненту. Молодые люди учились в параллельных классах в одной школе и были хорошо знакомы. А причиной конфликта стал отказ дать сигарету.
«Это все было из-за сигареты», — рассказала девушка агентству.
Она добавила, что мать подростка, убившая ее сына, уволилась из детского сада. Женщина предположила, что руководство попросило ее написать заявление по собственному желанию.
«Сегодня были похороны. Она до сих пор не извинилась за своего сына перед матерью погибшего», — родственница погибшего.