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Арестованы двое экс-полицейских по делу об убийстве пенсионерки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Калмыкии арестовали двух бывших полицейских, которых подозревают в соучастии в убийстве пенсионерки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК по республике.
По версии следствия, между женщиной и участковым уполномоченным УМВД по Элисте произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры участковый задушил женщину.
После этого, уточняет следствие, мужчина вызвал двух коллег, которые помогли ему вывезти тело и спрятать в бетонированной трубе.
Двоих задержали, и они уже дали признательные показания. Еще один скрылся, и его объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки.
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Происшествия , МВД , Республика Калмыкия
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