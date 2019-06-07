Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Ролик записал сокамерник журналиста, предположительно, до его перевода в тюремную больницу. На видео Ассанж разговаривает с другим заключенным. Агентству не удалось установить, показана ли на записи камера основателя WikiLeaks или другого арестанта.

Временная отметка датирует видео 7 июля 2017 года, однако, это, скорее всего, связано с неисправностью камеры, сообщает Ruptly.

Неизвестно, знает ли Ассанж о существовании записи.

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж стал известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.

В конце мая Ассанжа перевели в медицинское отделение Белмарша. По словам его адвоката, журналист чувствовал себя настолько плохо, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".