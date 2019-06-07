В подъезде химкинской многоэтажки упал лифт

Стремительно падающий лифт — кошмарный сценарий голливудских триллеров — стал реальностью для жителей многоэтажки в Химках . Подъемник резко сорвался вниз с пятого этажа — повезло, что остановился на третьем. Управляющая компания отказывается верить в произошедшее.

Светлана ехала в лифте вместе с сыном. Сначала подъемник просто остановился на пятом этаже, а дальше все как в кино — лифт срывается вниз.

«И вдруг резко мы начали падать, наверное, пролетели два этажа, потом остановились, стали стоять, лифт начал потихоньку с одного бока на другой переваливаться, потом на нас начало что-то падать», — рассказала жительница дома Светлана Прамзина.

Светлана теперь вообще в лифтах ездит с опаской, по возможности поднимается по лестнице, потому что эти подъемники инженеры даже чинить не хотят. На прошлой неделе женщина опять застряла, с мужем просидели около часа, ждали, когда мастер все-таки надумает им помочь.

«Пришел лифтер, посмотрел и стоит ждет — чего неизвестно. Оказалось, что у них были проблемы с рубильником, и он стоял и не хотел идти пешком на 18 этаж запускать рубильник», — сообщила Светлана.

Два происшествия за один месяц только у одной жительницы дома. Где гарантия, что такого больше не повторится и кто ответит за безопасность? Идем в управляющую компанию. Там, оказывается, руководство вообще не в курсе происходящего.

«Здесь у нас лифты не падают. Я первый раз слышу, что вы падали, такой информации не было», — сказал управляющий Юрий Носенко.

По словам Светланы, если бы лифт упал с пятого этажа на первый, для управляющей компании это было бы происшествием, а так — не считается. Женщина не может ничего доказать, ведь с ней был только ребенок.

Но юристы опускать руки не советуют. Говорят, можно попробовать взыскать и моральную компенсацию, и вернуть деньги за обслуживание дома. Главное — собрать все доказательства.

«Необходимо написать заявление в Жилинспекцию, прокуратуру и Роспотребнадзор с целью проверки лифтового оборудования, это зафиксирует тот факт инцидента», — отметила юрист Ирина Чибисова.

Так что у Светланы есть все шансы выиграть дело, даже несмотря на то, что управляющая компания все еще отрицает факт падения лифта.