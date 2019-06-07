Россиянин получил 24 года колонии за расстрел посетителей бильярдной

Житель Кубани получил 24 года колонии строгого режима за расстрел посетителей бильярдной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.

Как отмечается, 29-летний осужденный устроил стрельбу из автомата, в результате которой трое человек погибли, еще пятеро — были ранены.

Уточняется, что его признали виновным по статьям об убийстве двух человек и покушении на убийство двух и более лиц, а также за незаконный оборот оружия.

По данным следствия, у преступника возник на улице конфликт с одним мужчиной. На следующий день обвиняемый взял автомат и, проехав дважды мимо бильярдной, где находился мужчина со своими знакомыми, через открытое окно произвел не менее 20 выстрелов в посетителей у входа.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла у школы в Новой Зеландии.