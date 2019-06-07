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Россиянин получил 24 года колонии за расстрел посетителей бильярдной 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Кубани получил 24 года колонии строгого режима за расстрел посетителей бильярдной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
Как отмечается, 29-летний осужденный устроил стрельбу из автомата, в результате которой трое человек погибли, еще пятеро — были ранены.
Уточняется, что его признали виновным по статьям об убийстве двух человек и покушении на убийство двух и более лиц, а также за незаконный оборот оружия.
По данным следствия, у преступника возник на улице конфликт с одним мужчиной. На следующий день обвиняемый взял автомат и, проехав дважды мимо бильярдной, где находился мужчина со своими знакомыми, через открытое окно произвел не менее 20 выстрелов в посетителей у входа.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла у школы в Новой Зеландии.
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