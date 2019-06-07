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Мужчина перешел пути за две секунды до появления скоростного поезда 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Великобритании железнодорожник перешел пути за две с половиной секунды до того, как по ним проехал скоростной поезд. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Представители железнодорожной компании заявили, что мужчина, работающий на станции Питерборо, «отвлекся» и не заметил, как на него несется поезд со скоростью 164 километра в час.
Мужчине спасло жизнь лишь то, что машинист успел вовремя подать сигнал и затормозить. Сообщается, что за железнодорожником должен был наблюдать другой сотрудник станции, однако он по неизвестной причине отсутствовал на посту.
Старший инспектор по предотвращению и расследованию инцидентов на железной дороге Саймон Френч (Simon French) назвал поведение железнодорожников «разочаровывающим».
В мае сообщалось о том, как полицейскому в Индии удалось в последний момент вытащить мужчину, провалившегося в проем между движущимся поездом и платформой. В результате инцидента никто не пострадал.
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Происшествия , Питерборо , Великобритания
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