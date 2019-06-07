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Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Красногорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении седьмого фигуранта дела о массовой драке, в которой был убит бывший экс-спецназовец Никита Белянкин, сообщает ТАСС.
«Избрать в отношении подозреваемого (Давида. — RT) Егиазаряна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа», — сказал судья.
7 июня суд также арестовал по этому делу Рудика Манукяна и Артура Акобяна.
Ранее в СК сообщилb о задержании ещё троих человек по делу об убийстве Белянкина в Красногорске.
В ведомстве отмечали, что «четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу».
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС
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