Пассажир самолёта нашёл в тефтеле стекло

Житель Москвы , летевший в Грецию рейсом авиакомпании Ellinair, обнаружил осколок в поданной на борту еде.

По словам мужчины, стекло находилось в тефтеле, передаёт «Москва 24». Он успел выплюнуть опасный предмет и не получил ранений.

Пассажир выяснил у бортпроводницы название компании, которая занимается поставкой питания на борт. Он планирует пожаловаться на организацию в Роспотребнадзор . Москвич отметил, что такой осколок мог быть очень опасен при проглатывании, так как в лайнере нет возможности получить экстренную помощь.

Как ранее писал News.ru, cотрудники российский авиакомпаний рассказали, какими качествами должен обладать пассажир, чтобы с ним было приятно иметь дело. К числу характеристик эталонного клиента они отнесли дисциплинированность, вежливость, чистоплотность и терпеливость.