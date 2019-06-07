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Пассажир самолёта нашёл в тефтеле стекло 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Москвы, летевший в Грецию рейсом авиакомпании Ellinair, обнаружил осколок в поданной на борту еде.
По словам мужчины, стекло находилось в тефтеле, передаёт «Москва 24». Он успел выплюнуть опасный предмет и не получил ранений.
Пассажир выяснил у бортпроводницы название компании, которая занимается поставкой питания на борт. Он планирует пожаловаться на организацию в Роспотребнадзор. Москвич отметил, что такой осколок мог быть очень опасен при проглатывании, так как в лайнере нет возможности получить экстренную помощь.
Как ранее писал News.ru, cотрудники российский авиакомпаний рассказали, какими качествами должен обладать пассажир, чтобы с ним было приятно иметь дело. К числу характеристик эталонного клиента они отнесли дисциплинированность, вежливость, чистоплотность и терпеливость.
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Происшествия , Общество , Роспотребнадзор , Греция
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