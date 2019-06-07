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В Киевской области пропал самолет 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
"По предварительной информации, исчез самолет, на борту которого находятся три человека. Самолет принадлежит аэроклубу "Чайка", все остальные обстоятельства выясняются", — цитирует Рубан агентство УНН.
В то же время, по информации источников УНН, этот самолет упал на 19-м километре Житомирского шоссе возле спортивной базы "Святошин".
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