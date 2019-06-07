Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правозащитник рассказал подробности о деле Ивана Голунова 

News.ru 2 часа назад
Фото: Facebook Ивана Голунова
Очная ставка проходит в настоящее время между задержанным якобы за наркотики журналистом издания «Медуза» Иваном Голуновым и понятым. Об этом заявил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
В данный момент по делу Ивана Голунова идёт очная ставка между ним и понятым… Следователь отказал адвокату Дмитрию Джулаю с ознакомлении с видеозаписью задержания. В дело в качестве защитника вошел еще один адвокат «Агоры» — Дмитрий Динзе, — написал Чиков в своём Telegram-канале.
Также правозащитник сообщил, что в связи с тем, что задержание Голунова может быть связано с проводимыми им журналистскими расследованиями, президентский Совет по правам человека обратился (СПЧ) обратился в прокуратуру Москвы и ГУ МВД Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий силовиков в отношении корреспондента при его задержании.
Как писал News.ru, ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о задержании Ивана Голунова. До этого Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал профессиональное сообщество к акциям солидарности с корреспондентом «Медузы».
News.ru: последние новости
Чайка: Генпрокуратура возьмёт под контроль дело журналиста «Медузы» СК установил всех участников драки в Подмосковье, где убили бойца ГРУ Неизвестные избили беременную женщину в Подольске
Комментарии
Происшествия , Юрий Чайка , Сергей Шаргунов , Павел Чиков , Дмитрий Динзе , Совет по правам человека , Госдума , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба интеграции России и Белоруссии21
«Противник позорно сбежал»: ДНР отбила атаку35
Принципиальное решение: семья Алибасова идет в суд51
У Пескова спросили о встрече Путина и Зеленского65
Появились подробности о состоянии Алибасова7
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
03:16
Оценена вероятность выдачи Фирташа США
Общество
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
02:44
Семья Фриске нашла способ расплатиться с Русфондом
Шоу-бизнес Другое
03:28
У Пескова спросили о встрече Путина и Зеленского
Политика Украина
03:53
Жесткий ответ ВСУ: Зеленский пригрозил Донбассу
Армия Войска
02:02
Сроки отключения горячей воды в России изменятся
Общество
04:03
«До крота и после»: Алибасов отрепетировал свои похороны
Шоу-бизнес
01:18
«Соболь — животное»: Захарова об инциденте с Симоньян
Общество Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение