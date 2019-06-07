Очная ставка проходит в настоящее время между задержанным якобы за наркотики журналистом издания «Медуза» Иваном Голуновым и понятым. Об этом заявил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
В данный момент по делу Ивана Голунова идёт очная ставка между ним и понятым… Следователь отказал адвокату Дмитрию Джулаю с ознакомлении с видеозаписью задержания. В дело в качестве защитника вошел еще один адвокат «Агоры» — Дмитрий Динзе, — написал Чиков в своём Telegram-канале.
Также правозащитник сообщил, что в связи с тем, что задержание Голунова может быть связано с проводимыми им журналистскими расследованиями, президентский Совет по правам человека обратился (СПЧ) обратился в прокуратуру Москвы и ГУ МВД Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий силовиков в отношении корреспондента при его задержании.
Как писал News.ru, ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о задержании Ивана Голунова. До этого Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал профессиональное сообщество к акциям солидарности с корреспондентом «Медузы».