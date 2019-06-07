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Руфера задержали на крыше «Башни Федерации» 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: АГН «Москва»
Сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего руфера, незаконно проникшего на крышу столичного комплекса «Башня Федерации».
У него изъяли разводной ключ, отвертку, набор магнитных ключей для домофонов и фотоаппарат. Молодой человек заявил, что уже несколько лет увлекается прогулками по крышам высотных зданий. На вершину «Башни Федерации» он забрался с целью пофотографировать.
Росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал о том, что российского руфера задержали в Колумбии. Он на глазах у прохожих взобрался на одну из самых охраняемых высоток в городе Медельина. После того, как полицейские сняли экстремала с крыши, ему посоветовали немедленно покинуть страну.
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Происшествия , АГН "Москва"
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