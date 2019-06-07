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Вышка Tele2 упала на крышу жилого дома в Химках 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: youtube.com
Вышка мобильного оператора связи Tele2 (ООО «Т2 Мобайл») упала на крышу жилого дома в Химках, сообщает Городская газета.
«Мачта длиной почти в 100 метров рухнула на жилую постройку, проломив забор и рассаду», — пишет издание.
Отмечается, что инцидент произошел во время демонтажа сооружения. Суд обязал «Т2 Мобайл» произвести демонтаж оборудования, удовлетворив иск об опасности для здоровья электромагнитного излучения антенны и угрозы ее падения на жилые дома.
По словам местного жителя, вышку его соседка установила на своем участке «самовольно». Он отметил, что, к счастью, обошлось без жертв, поскольку в доме и на участке в момент падения никого не было.
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Происшествия , Tele2 , Химки
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