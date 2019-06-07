Вышка Tele2 упала на крышу жилого дома в Химках

«Мачта длиной почти в 100 метров рухнула на жилую постройку, проломив забор и рассаду», — пишет издание.

Отмечается, что инцидент произошел во время демонтажа сооружения. Суд обязал «Т2 Мобайл» произвести демонтаж оборудования, удовлетворив иск об опасности для здоровья электромагнитного излучения антенны и угрозы ее падения на жилые дома.

По словам местного жителя, вышку его соседка установила на своем участке «самовольно». Он отметил, что, к счастью, обошлось без жертв, поскольку в доме и на участке в момент падения никого не было.