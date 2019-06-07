Российские школьники избили девочку из-за 25 рублей

Красноярске ученики местной гимназии избили восьмиклассницу из-за долга в 25 рублей и сняли издевательства на видео. Об этом сообщает «НГС Красноярск».

На кадрах видно, как на девочку набросились несколько подростков, повалили ее на землю и стали избивать ногами. Ей плевали в лицо и волосы. Уточняется, что в избиении принимали участие два молодых человека и девушка.

По словам завуча гимназии, инцидент произошел в воскресенье, 2 июня, за пределами территории учебного заведения.

«Сейчас собирают документы на административную комиссию в отношении трех человек. Все дети разного возраста, от 12 до 15 лет. Причина конфликта — как будто бы она задолжала им 25 рублей», — уточнила педагог.

В полиции изданию сообщили, что один из избивших восьмиклассницу молодых людей — совершеннолетний. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте сообщалось об ученицах одной из школ Челябинска, которые избили одноклассницу из-за поддельных кроссовок люксового бренда Balenciaga. Девочку били по лицу и ногам, ученики из параллельного класса требовали от нее деньги. Инцидент был снят на видео и выложен в сеть.