Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы 

RT на русском + ещё 1 47 минут назад
Фото: кадр youtube
Американский суд приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинения в похищении собственных детей и вымогательстве, сообщает РИА Новости.
По итогам заседания, судья Эрик Мелгрен назначил Осиповой три года ареста за похищение и по семь лет тюрьмы за каждый эпизод вымогательства.
Все сроки обвиняемая будет отбывать одновременно с учётом уже проведённых в заключении 22 месяцев.
В ходе заседания бывший супруг Осиповой в её присутствии потребовал от суда максимального срока заключения.
В конце мая сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Майку Помпео письмо от детей Осиповой.
До этого российский МИД призвал США освободить Осипову, которую обвинили в вымогательстве за её требование к экс-супругу об уплате алиментов.
В сентябре 2017 года обвиняемая в похищении собственного ребёнка Осипова, имеющая двойное гражданство России и США, была задержана правоохранительными органами США.
RT на русском: последние новости
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы Мосгорсуд рассказал о новом способе мошенничества В Дагестане пресекли работу 15 ячеек «Свидетелей Иеговы»
Комментарии17
Происшествия , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Испания «похоронила» тему «российской угрозы»2
«Соболь — животное»: Захарова об инциденте с Симоньян
Порошенко против Коломойского: кто захватит Раду
Симоньян заявила об угрозе прерывания беременности21
Мэй поставила ультиматум России558
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение