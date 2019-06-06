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Мосгорсуд рассказал о новом способе мошенничества 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд рассказал о новом виде мошенничества, когда аферисты звонят гражданам и называют себя представителями суда, следователями или прокурорами, после чего заявляют собеседникам, что те признаны потерпевшими по уголовному делу и им полагается денежная компенсация. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт суда.
«Для получения суммы гражданину нужно прибыть в суд. Либо, в случае невозможности явиться, следует перечислить названную звонившим сумму денег», — рассказали в суде.
Там добавили, что звонившие предлагают в случае возникновения вопросов связаться, к примеру, с сотрудниками ЦБ по указанному ими же номеру телефона.
По закону, денежные компенсации на основании приговора не требуют дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области зафиксирован резкий рост количества уголовных дел, связанных с мошенничеством в автостраховании.
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Комментарии
Происшествия , Мосгорсуд , Центральный банк России
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