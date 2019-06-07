Генконсульство РФ в Хьюстоне назвало приговор россиянке Богдане Осиповой, которая была осуждена в США на семь лет тюрьмы за "похищение" собственных детей, несправедливым и негуманным.
"Сегодня в г. Вичита (Канзас) состоялся суд над матерью троих детей Богданой Осиповой. Ее приговорили к семи годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты. Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра", — сказано в сообщении дипмиссии в Twitter.