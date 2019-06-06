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Догхантерше «скормили» собственную отраву, сообщили СМИ 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Пресс-служба «Аэрофлота»
В СМИ распространилась информация о том, что в Санкт-Петербурге девушка на протяжении недели раскидывала отравленное мясо для собак около метро "Спасская". Об этом сообщают "Вести.Ru".
Как отмечается, жертвами отравы стали не только бродячие собаки, но и домашние.
Один из владельцев собак заметил, что женщина делает, и вступил с ней в перепалку. В ходе ссоры он запихнул женщине в рот кусок отравленного мяса.
Уточняется, что женщине сделали промывание желудка, и на настоящий момент ее жизни ничто не угрожает.
При этом женщина не планирует писать заявление, поскольку ее в ответ могут привлечь к ответственности за жесткое обращение с животными.
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