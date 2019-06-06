Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича. Об этом в четверг, 6 июня, сообщил следователь в Пресненском суде Москвы , передает ТАСС.

Как уточняет агентство, следователь заявил об этом на заседании, где рассматривается ходатайство следствия об аресте Али Белхороева, фигуранта убийства бизнесмена.

О задержании подозреваемых в убийстве Калмановича стало известно 5 июня. Сообщалось, что один из них проходил по делу о разбойном нападении на писателя-сатирика Михаила Жванецкого в 2002 году.

Предприниматель Калманович был убит 2 ноября 2009 года: его автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия на светофоре в Новодевичьем проезде. В Калмановича попало около 15 пуль, он скончался на месте от полученных ран. Личности заказчиков и исполнителей убийства не были установлены.