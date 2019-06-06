В Армении задержали обвиняемого в торговле людьми россиянина

Армянские правоохранители задержали на границе с Грузией россиянина, обвиняемого в торговле людьми (траффикинге), ему грозит 12 лет лишения свободы, сообщили в четверг в пресс-службе полиции Армении.

"Пятого июня из пункта пограничного контроля "Баграташен" (на армяно-грузинской границе –ред.) в полицейское отделение был доставлен 41-летний гражданин РФ Сергей Ч., разыскиваемый сотрудниками полиции ереванского района Канакер-Зейтун по обвинению в траффикинге", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным полиции, мужчину подозревают в совершении преступления в отношении двух и более лиц. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

"Мужчина, разыскиваемый с 27 июня 2018 года, был задержан в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Розыск-2019", — добавили в пресс-службе.

По данным правоохранительных органов, в прошлом году в Армении по обвинению в торговле и эксплуатации людьми было возбуждено девять уголовных дел.