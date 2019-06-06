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В Армении задержали обвиняемого в торговле людьми россиянина 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Армянские правоохранители задержали на границе с Грузией россиянина, обвиняемого в торговле людьми (траффикинге), ему грозит 12 лет лишения свободы, сообщили в четверг в пресс-службе полиции Армении.
"Пятого июня из пункта пограничного контроля "Баграташен" (на армяно-грузинской границе –ред.) в полицейское отделение был доставлен 41-летний гражданин РФ Сергей Ч., разыскиваемый сотрудниками полиции ереванского района Канакер-Зейтун по обвинению в траффикинге", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным полиции, мужчину подозревают в совершении преступления в отношении двух и более лиц. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
"Мужчина, разыскиваемый с 27 июня 2018 года, был задержан в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Розыск-2019", — добавили в пресс-службе.
По данным правоохранительных органов, в прошлом году в Армении по обвинению в торговле и эксплуатации людьми было возбуждено девять уголовных дел.
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Происшествия , Криминал , РИА Новости , Армения , Грузия
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