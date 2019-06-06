Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дипломаты из Монголии попались с чемоданами героина в Германии 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Hauptzollamt Dresden
Двух граждан Монголии с дипломатическими паспортами задержали за незаконную перевозку героина. Об этом сообщает Bild.
По информации издания, машину с наркотиками обнаружили еще в начале мая, однако информация появилась только сейчас. Серебристый Mercedes с дипломатическими номерами остановили для проверки на шоссе, соединяющем Прагу и Дрезден. Двое мужчин, находившиеся в автомобиле, отказали полицейским в осмотре. Они показали удостоверения личности, назвались сотрудниками посольства и настаивали на своей дипломатической неприкосновенности.
Однако стражи порядка решили проверить их утверждения и вместе с ними обратились в Министерство иностранных дел в Берлине. Выяснилось, что дипломатический статус монголов действовал лишь на территории Турции, а потому иммунитета в Германии у них не было.
В результате во время осмотра машины в ней нашли два чемодана, набитые наркотиками. В общей сложности в них оказалось 70 килограммов героина: 140 упаковок по 500 граммов. На черном рынке цена партии достигает трех миллионов евро.
Дипломатов арестовали. При этом находились ли они в розыске, не уточняется. Mercedes, на котором перевозился героин, был изъят.
Последние новости
Над Украиной нависла угроза остаться без газа Путин назвал идеальную для России цену нефти Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского
Комментарии
Происшествия , МИД , Германия , Дрезден , Монголия , Прага
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: украинцы требуют у России миллиарды12
Не отвечать на обстрел: Кучма объяснился за Донбасс162
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»4
Чаша терпения России в Сирии переполнена62
Это так снаряды летают? Скандал на программе Соловьева73
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение