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Четыре россиянки пострадали в давке за бесплатными бургерами 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: страница 72.ru на Facebook
В Тюмени четыре девушки пострадали в давке за бесплатными бургерами от российского рэпера Тимати, сообщает Ura.ru.
По информации издания, несколько тысяч местных жителей пришли на открытие кафе Black Star Burger на Цветном бульваре в центре города. В честь запуска франшизы в Тюмени исполнитель устроил раздачу бесплатных бургеров.
В результате давки четырем находившимся там девушкам стало плохо, им вызвали скорую помощь. Сообщается, что одна из пострадавших беременна.
В пресс-службе регионального департамента здравоохранения изданию сообщили, что точное число пострадавших в давке будет известно позднее.
В своем Instagram Тимати пообещал накормить весь город. Раздачу бесплатных бургеров планировалось начать в 16:00 по местному времени (14:00 по московскому времени), однако исполнитель появился только в 17:20 (15:20). Уточняется, что он приехал только ради раздачи бургеров — на импровизированной сцене выступали только местные исполнители.
В марте несколько тысяч жителей столицы Киргизии Бишкека устроили давку возле одного из центров на открытии бургерной Тимати. Люди пытались прорваться к сцене, на которой находился артист, несмотря на милицейское оцепление, перелезали через ограждение, чтобы приблизиться к Тимати. Сотрудники правоохранительных органов вернули родителям более 20 потерявшихся во время мероприятия детей.
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Комментарии5
Происшествия , Тимати , МВД , РИА Ura.ru , Тюмень
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