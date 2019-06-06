«Надо решить, что вырезать»: Алибасову грозит тяжелая операция

Один из участников группы «На-На» Владимир Левкин сообщил о том, что получивший сильное химическое отравление желудка четвертой степени основатель коллектива и его продюсер Бари Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед тем, как ему проведут операцию.

Участник группы «На-На» Владимир Левкин заявил, что продюсер Бари Алибасов, который получил химический ожог, выпив по ошибке средство для прочистки труб, проведет три дня на обезболивающих препаратах перед операцией, передает агентство городских новостей «Москва».

«У меня нет появившейся информации о коме. У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде, чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще», — рассказал Левкин.

Другой участник коллектива, Владимир Политов , опроверг сообщения о подготовке Алибасова к операции, передает ТАСС. Его слова подтвердил и пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

«Нет, это не так», — ответил он на соответствующий вопрос РИА «Новости».

Сообщения о том, что Алибасов получил химический ожог желудка четвертой степени, стали причиной возникновения множества слухов, касающихся состояния продюсера.

В частности, его представителю пришлось опровергать сообщения о смерти, которые появились в ряде СМИ.

«Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой. У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все! У нас завтра с утра будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии», — заявил Горжанкин телеканалу «360».

О том, что именно произошло с продюсером, рассказал его сын сайту kp.ru. По его словам, Алибасов перепутал жидкость для очистки труб с соком из-за слабого зрения. Продюсер не надел очки и выпил стакан с оранжевой жидкостью, после чего его состояние резко ухудшилось.

«Он поднялся в студию, захотел пить, увидел рядом с раковиной оранжевый флакон и, решив, что это сок, выпил. Но тут же понял свою ошибку и вызвал скорую помощь. На месте ему сделали промывание», — сказал он.

О состоянии Алибасова и последствиях подобного ожога желудка высказались ряд врачей.

«Ожог химический… классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и перфорацией», — отметил завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СГЗМУ имени Мечникова Виктор Шилов.

Он рассказал о том, что справиться с такого рода ожогом можно в течение месяца, однако тяжелые остаточные последствия могут сказываться на состоянии продюсера гораздо дольше. Он также пояснил, что любое отравление прижигающей жидкостью является реанимационным диагнозом.

О ситуации с продюсером написал в своем инстаграме заслуженный артист России Станислав Садальский . Он обвинил в произошедшем внучку супруги Алибасова Анну Шукшину.

«Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари… Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей (некогда избранница внука знаменитой актрисы — «Газета.Ru»). Такие спиногрызы, сами не могут заработать, только рвут на части бабку, чтоб им пусто было. Выздоравливай, друг, хоть и бывший. Мы еще повоюем», — написал он.

Шукшина, в свою очередь, прокомментировала обвинения со стороны Садальского корреспонденту «Газеты.Ru», подчеркнув, что не представляет себе, что могло стать причиной для подобных высказываний в ее адрес. Она заявила, что находится в хороших отношениях с Алибасовым, но не успела навестить его после госпитализации, так как врачи еще не выдали ей соответствующее разрешение.

Отвергла Шукшина и версию того, что продюсер мог сознательно решиться на то, чтобы выпить чистящее средство, выразив уверенность в том, что вся ситуация является результатом трагического стечения обстоятельств, в котором свою роль мог сыграть и возраст продюсера.

Отравление произошло накануне 72-летия Алибасова, которое ему пришлось встретить в больнице. Чтобы скрасить ему этот день, участники основанного им коллектива «На-На» опубликовали в социальных сетях обращение, в котором поздравили своего продюсера с днем рождения.

«Дорогой наш Учитель, Руководитель, Друг! Бари Каримович, с Днем Рождения! Мы Вас очень любим! Крепкого Вам здоровья и скорейшего выздоровления. Мы всегда рядом», — написали они.

К сообщению участники группы прикрепили фото, на котором они запечатлены в прыжке вместе с Алибасовым.