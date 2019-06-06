Депутата законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина арестовали после инсценировки покушения на самого себя.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК РФ по региону, Кузьмин инсценировал покушение на себя с целью повышения электорального рейтинга.
К реализации плана он привлек свою знакомую, которая нашла двух человек, согласившихся сыграть киллеров за денежное вознаграждение.
Покушение было инсценировано 24 февраля в Соликамске. На следующий день депутат рассказал о покушении подписчикам в Facebook, а также обратился в полицию.
После того как следователи задержали исполнителей, выяснилось, что попытка убийства была ложной.
В отношении Ильи Кузьмина возбудили уголовное дело о ложном доносе, остальным соучастникам предъявили обвинение в пособничестве.