Привлек двух человек: российский депутат инсценировал собственное убийство

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК РФ по региону, Кузьмин инсценировал покушение на себя с целью повышения электорального рейтинга.

К реализации плана он привлек свою знакомую, которая нашла двух человек, согласившихся сыграть киллеров за денежное вознаграждение.

Покушение было инсценировано 24 февраля в Соликамске. На следующий день депутат рассказал о покушении подписчикам в Facebook, а также обратился в полицию.

После того как следователи задержали исполнителей, выяснилось, что попытка убийства была ложной.

В отношении Ильи Кузьмина возбудили уголовное дело о ложном доносе, остальным соучастникам предъявили обвинение в пособничестве.