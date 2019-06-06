Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя

Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина , задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

По данным регионального СК, вечером 24 февраля в Соликамске во дворе жилого дома неизвестный мужчина произвел два выстрела из обреза охотничьего ружья в 35-летнего депутата Заксобрания Пермского края Кузьмина, после чего скрылся с места происшествия. Кузьмину удалось уклониться от выстрелов. Было возбуждено уголовное дело, в ходе проведения оперативных мероприятий был задержан подозреваемый, которым, по данным СК, оказался 30-летний безработный — житель Соликамска, ранее судимый за истязание. Спустя три месяца был задержан уже сам Кузьмин.

"Ходатайство следователя удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2019 года", — рассказали агентству в суде.

Кузьмин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения").

Депутат Заксобрания Кузьмин является членом комитета по социальной политике и комиссии по вопросам противодействия коррупции, с 2009 года руководит девелоперской компанией "АБС" в Соликамске.