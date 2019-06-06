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Финансист службы подземных бункеров президента погиб в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб после падения с высоты, сообщил источник в ГУ МВД по Москве.
Тело 55-летнего Андрея Кудряшова нашли в среду днем во дворе 15-этажного жилого дома на Окружной улице в Москве. В пятницу, 31 мая, Кудряшов был уволен со службы Информацию подтвердил и источник РБК, близкий к Главному управлению специальных программ (ГУСП) президента.
«Мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с высоты», — рассказал источник в полиции.
По его словам, Кудряшов находился в квартире своего сына, которую приобрел незадолго до гибели по договору ипотеки. По словам источника, близкого к ГУСП, в службе будет проведена служебная проверка.
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России. Главным управлением специальных программ президента руководит Александр Линец. До 2015 года он был начальником управления ФСБ по Южному военному округу.
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Происшествия , Криминал , Андрей Кудряшов , ФСБ , МВД , РБК , Москва
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