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Крокодил-убийца утащил под воду мужчину и загрыз его 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: SeaTops / Globallookpress.com
На Соломоновых островах крокодил загрыз мужчину. Об этом сообщает издание Solomon Times.
Вечером в воскресенье, 2 июня, мужчина отправился нырять и не вернулся. Его семья подняла тревогу, жители деревни начали искать пропавшего примерно в 11 ночи по местному времени.
Около двух часов ночи по местному времени им удалось обнаружить труп мужчины в пасти у крокодила. Сообщается, что длина рептилии составляла около двух-трех метров.
Крокодил-убийца терроризировал деревню и ранее: он крал у жителей свиней и собак и ел их.
Власти попросили местных жителей немедленно обращаться в полицию при виде крокодила.
В начале июня сообщалось об индийце, погибшем в пасти крокодила. Мужчина искупался в неположенном месте — он решил поплавать за пределами небольшой огороженной безопасной зоны.
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