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В Грузии упал частный вертолёт
Говорит Москва
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42 минуты назад
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РИА Новости
Комментарии
По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.
Инцидент произошёл в высокогорном районе Казбеги. Как сообщают местные СМИ, воздушное судно потерпело крушение недалеко от населённого пункта. Причина случившегося неизвестна.
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