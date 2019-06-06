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В Грузии упал частный вертолёт 

Говорит Москва + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.
Инцидент произошёл в высокогорном районе Казбеги. Как сообщают местные СМИ, воздушное судно потерпело крушение недалеко от населённого пункта. Причина случившегося неизвестна.
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Происшествия , В мире , Кавказ , Грузия
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