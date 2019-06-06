В Грузии упал частный вертолёт

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Инцидент произошёл в высокогорном районе Казбеги. Как сообщают местные СМИ, воздушное судно потерпело крушение недалеко от населённого пункта. Причина случившегося неизвестна.