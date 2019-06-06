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В Дагестане пресекли работу пятнадцати ячеек «Свидетелей Иеговы»* 

РИА Новости + ещё 3 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ раскрыли и пресекли работу 15 ячеек "Свидетелей Иеговы"* в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
"Управлением ФСБ по республике Дагестан в рамках возбужденного уголовного дела по статье 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" пресечено функционирование в Республике Дагестан 15 ячеек запрещенной экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. Установлено, что на протяжении нескольких лет членами ячейки осуществлялись законспирированные сборы в целях изучения экстремистской литературы и координации деятельности про распространению идеологии организации. Также проводились выезды за границу для встречи с зарубежными координаторами, в ходе которых адептами получалось финансирование и рекомендации по расширению деятельности", — говорится в релизе.
По данным ведомства, правоохранительными органами были задержаны руководители секты, ранее прошедшие обучение в зарубежньх центрах и осуществлявшие вербовку новых членов из числа уроженцев Дагестана.
"В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий у членов секты изъято большое количество пропагандистской продукции, использовавшейся для распространения экстремистской идеологии и вовлечения жителей республики, в том числе и детей, в противоправную деятельность. Правоохранительными органами проводятся следственные действия по документированию противоправной деятельности задержанных", — отмечается в сообщении.
*Запрещённая в России экстремистская организация
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Происшествия , ФСБ , Свидетели Иеговы , МВД , РИА Новости , Республика Дагестан
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