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В США начался суд над россиянкой, вывезшей детей в РФ 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: change.org
Заседание суда, где должен быть оглашён приговор 38-летней россиянке Богдане Осиповой, обвиняемой в похищении собственных детей и вывозе их за пределы США в Россию, началось 6 июня в окружном суде в Уичито (штат Канзас).
В ходе заседания предполагается проведение дискуссии между стороной обвинения и защиты.
Самой же обвиняемой предоставится возможность выступить с последним словом, передаёт ТАСС.
Следствие США обвиняет Осипову, которая имеет гражданство РФ и США, в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла из Америки в Россию старшую дочь без согласования с супругом-американцем, с которым уже был начат бракоразводный процесс.
Ранее News.ru писал о том, что гражданин России Владимир Третьяков, обвиняемый в покушении на убийство, депортирован из США в РФ.
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Происшествия , Владимир Третьяков , ИТАР-ТАСС , Уичито
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