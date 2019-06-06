В США начался суд над россиянкой, вывезшей детей в РФ

Заседание суда, где должен быть оглашён приговор 38-летней россиянке Богдане Осиповой, обвиняемой в похищении собственных детей и вывозе их за пределы США Россию , началось 6 июня в окружном суде в Уичито (штат Канзас).

В ходе заседания предполагается проведение дискуссии между стороной обвинения и защиты.

Самой же обвиняемой предоставится возможность выступить с последним словом, передаёт ТАСС.

Следствие США обвиняет Осипову, которая имеет гражданство РФ и США, в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла из Америки в Россию старшую дочь без согласования с супругом-американцем, с которым уже был начат бракоразводный процесс.