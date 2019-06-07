Мать Осиповой заявила, что над ее дочерью издевались во время ареста

Мать россиянки Богданы Осиповой Юлиана Филипюк заявила РИА Новости, что здоровью ее дочери нанесен огромный вред в тюрьме в США

Ранее Осипова получила семь лет тюрьмы в США по обвинению в похищении собственных детей у американского мужа и вымогательстве.

"Мало того, что во время ареста над ней издевались, они нанесли ужасный вред ее здоровью", — сказала она РИА Новости.

По ее словам, Осипову медикаментозным путем сделали недееспособной на какое-то время, а впоследствии восемь месяцев лечили. "У Богданы до сих пор потеря памяти", — уверяет мать.

"Я очень ей горжусь", — добавила Филипюк.

Сама Осипова заявила на суде, что она едва не погибла во время заключения. Прокурор высмеял Осипову и заявил, что родственники "продвигают теории о том, что ее кто-то отравил".