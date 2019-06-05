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В Нью-Мексико произошёл взрыв на складе с фейерверками 

RT на русском 1 час назад
Фото: nbcnews.com
В американском штате Нью-Мексико в городе Розуэлл в результате взрыва на складе, где хранились фейерверки, пострадали несколько человек. Об этом информирует NBC.
Отмечается, что взрыв произошёл после полудня по местному времени (21:00 мск). По предварительным данным, никто не погиб.
Официальный представитель властей Розуэла Тодд Вильдермут сообщил, что пострадали не более 5 человек. Он не назвал причину взрыва.
На складе хранились фейерверки, предназначенные для использования на крупных мероприятиях.
Полиция проводит расследование.
Ранее в США при взрыве на химзаводе пострадали четыре человека.
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