В Нью-Мексико произошёл взрыв на складе с фейерверками

В американском штате Нью-Мексико в городе Розуэлл в результате взрыва на складе, где хранились фейерверки, пострадали несколько человек. Об этом информирует NBC.

Отмечается, что взрыв произошёл после полудня по местному времени (21:00 мск). По предварительным данным, никто не погиб.

Официальный представитель властей Розуэла Тодд Вильдермут сообщил, что пострадали не более 5 человек. Он не назвал причину взрыва.

На складе хранились фейерверки, предназначенные для использования на крупных мероприятиях.

Полиция проводит расследование.

Ранее в США при взрыве на химзаводе пострадали четыре человека.