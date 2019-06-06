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При взрыве фейерверков в США пострадали 12 человек 

Lenta.ru + ещё 15 37 минут назад
Двенадцать пожарных пострадали при взрыве фейерверков в аэропорту города Розуэлл в американском штате Нью-Мексико. Двое из них госпитализированы с ранениями, угрожающими жизни, сообщает CNN.
Взрыв произошел вечером 5 июня в одном из складских зданий аэропорта, когда мужчины перетаскивали пиротехнику, приготовленную для Дня независимости США. Один пожарный получил тяжелые ранения, другой находится в больнице в критическом состояния.
Еще десятерым их коллегам, получившим легкие травмы, медики оказали помощь прямо на месте. Разгоревшийся в результате взрыва пожар удалось потушить, но дым успели заснять корреспонденты местного телеканала.
Полицейские сообщают, что начали расследование причин произошедшего. По предварительным данным, это была не более чем случайность.
День принятия Декларации Независимости празднуется в США 4 июля. По традиции, в этот день американцы запускают фейерверки, встречаются с родственниками и жарят барбекю. Политики выступают с праздничными обращениями к избирателям.
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Происшествия , Видео , В мире , США , CNN
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