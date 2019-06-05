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Арестован третий фигурант дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Красногорский городской суд Московской области отправил под стражу на два месяца еще одного участника драки, в которой погиб экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин, — Сурена Маркосяна.
«Избрать в отношении Маркосяна меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа», — передает ТАСС решение судьи Анатолия Мордахова.
Уроженец Еревана также обвиняется по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Ранее были арестованы обвиняемый в «хулиганстве» Нарек Степанян и обвиняемый в убийстве Сергей Ходжоян.
Участник операции ВС России в Сирии Белянкин в конце прошлой недели заступился в поселке Путилково в Подмосковье за незнакомца, которого избивали возле кафе около 10 человек. Белянкина ударили ножом в живот, он погиб.
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Происшествия , Криминал , ГРУ , ИТАР-ТАСС , Московская область
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