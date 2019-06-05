Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине уволили полицейских, причастных к скандалу с гибелью ребенка 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости Украина
Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству пятилетнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщил в среду пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник он умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели ребенка.
"Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", — цитирует Тракало издание "Украинская правда".
Он отметил, что теперь правоохранители будут ждать вердикта суда в этом резонансном уголовном деле.
"Виновные в этой страшной беде должны понести суровую уголовную ответственность и наказание", — добавил Тракало.
Последние новости
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель Врач о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов Прогноз из США: в Россию завезут мигрантов из Афганистана и Пакистана
Комментарии
Происшествия , Украина , Ярослав Тракало , Арсен Аваков , Украинская правда , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений41
Большой прорыв. Кучма сделал предложение по Донбассу285
Смерть Бари Алибасова опровергли40
Украинские ВМС отпустили российское судно205
Россиянам ужесточат контроль в поездках за рубеж292
Видео
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:36
Большой прорыв. Кучма сделал предложение по Донбассу
В мире Украина
08:39
Россиянам ужесточат контроль в поездках за рубеж
Общество
02:16
Пока вы не уснули: Союзник России взбунтовался
В мире
00:59
Стало известно отношение американцев к России
В мире Социология
00:49
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
В мире Армия
01:30
Коломойского обвинили в отмывании $470 млрд
Происшествия Украина
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение