На Украине уволили полицейских, причастных к скандалу с гибелью ребенка

Фото: РИА Новости Украина

Ярослав Тракало. Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству пятилетнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщил в среду пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев , за его жизнь боролись врачи. В понедельник он умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели ребенка. "Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", — цитирует Тракало издание "Украинская правда". Он отметил, что теперь правоохранители будут ждать вердикта суда в этом резонансном уголовном деле. "Виновные в этой страшной беде должны понести суровую уголовную ответственность и наказание", — добавил Тракало.