Названа причина крушения самолета Качиньского

Следственном комитете России заявили, что результаты осмотра обломков упавшего лайнера польского президента Леха Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, следователи СК осмотрели обломки вместе с польскими коллегами.

Как отмечается, совместные работы были инициированы польской стороной.

При этом собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибке экипажа.

Ранее сообщалось, что СК предоставил новые данные по крушению самолета Качиньского.