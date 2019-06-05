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Названа причина крушения самолета Качиньского 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Следственном комитете России заявили, что результаты осмотра обломков упавшего лайнера польского президента Леха Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, следователи СК осмотрели обломки вместе с польскими коллегами.
Как отмечается, совместные работы были инициированы польской стороной.
При этом собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибке экипажа.
Ранее сообщалось, что СК предоставил новые данные по крушению самолета Качиньского.
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