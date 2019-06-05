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Миронов попросил Путина посмертно наградить экс-спецназовца Белянкина 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Депутат просит посмертно наградить экс-спецназовца ГРУ Никиту Белянкина.
По словам Сергея Миронова, молодой человек честно исполнял свой долг. Он погиб в бою, защищая жизнь других людей, и получил ножевое ранение.
— Искренне считаю поступок Никиты Белянкина настоящим подвигом и ходатайствую о присвоении ему посмертно государственной награды, — написал Сергей Миронов в Facebook.
Напомним, что молодого человека убили в Подмосковье. Спецназовец произвел предупредительный выстрел в воздух, но толпу это не остановило. В результате Белянкину нанесли множество колотых ранений. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Пострадавший в ходе драки в Подмосковье назвал Никиту Белянкина достойным человеком. Отец Никиты Белянкина рассказывал, что его сын уволился из структуры в феврале 2019 года и собирался пойти на работу в МЧС или ОМОН.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Миронов , Владимир Путин , ГРУ , МЧС , Справедливая Россия
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