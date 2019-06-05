Миронов попросил Путина посмертно наградить экс-спецназовца Белянкина

По словам Сергея Миронова, молодой человек честно исполнял свой долг. Он погиб в бою, защищая жизнь других людей, и получил ножевое ранение.

— Искренне считаю поступок Никиты Белянкина настоящим подвигом и ходатайствую о присвоении ему посмертно государственной награды, — написал Сергей Миронов в Facebook.

Напомним, что молодого человека убили в Подмосковье. Спецназовец произвел предупредительный выстрел в воздух, но толпу это не остановило. В результате Белянкину нанесли множество колотых ранений. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».