Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Депутат просит посмертно наградить экс-спецназовца ГРУ Никиту Белянкина.
По словам Сергея Миронова, молодой человек честно исполнял свой долг. Он погиб в бою, защищая жизнь других людей, и получил ножевое ранение.
— Искренне считаю поступок Никиты Белянкина настоящим подвигом и ходатайствую о присвоении ему посмертно государственной награды, — написал Сергей Миронов в Facebook.
Напомним, что молодого человека убили в Подмосковье. Спецназовец произвел предупредительный выстрел в воздух, но толпу это не остановило. В результате Белянкину нанесли множество колотых ранений. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Пострадавший в ходе драки в Подмосковье назвал Никиту Белянкина достойным человеком. Отец Никиты Белянкина рассказывал, что его сын уволился из структуры в феврале 2019 года и собирался пойти на работу в МЧС или ОМОН.