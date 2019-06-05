Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве в Путилкове

Второго подозреваемого в участии в смертельной драке в подмосковном Путилкове отправили под стражу. Сурен Маркосян проведет за решеткой два месяца.

Экономист Сурен Маркосян был участником смертельной драки, случившейся поздно вечером 1 июня в подмосковном Путилкове. В той драке погиб участник боевых действий в Сирии , бывший спецназовец Никита Белянкин. Он бросился разнимать толпу, которая избивала посетителей пивной «БирХаус», и получил нож в сердце.

Перед тем, как приступить к рассмотрению дела Маркосяна, суд отправил под стражу до 2 августа одного из фигурантов дела, Нарека Степаняна. Ему инкриминировали хулиганство — статью 213 часть вторую Уголовного кодекса России.

Маркосяна подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему инкриминируют часть первую статьи 105 УК России.

В ходе заседания на вопросы журналистов Маркосян отвечать не стал, в «клетке» сел как можно дальше от видеокамер и попытался закрыть лицо руками. В суде подтвердили, что подозреваемый работает экономистом и живет в Москве.

Всего правоохранители задержали трех человек, которые, как считает следствие, причастны к убийству. Речь идет о 27-летнем бармене «БирХауса» — гражданине Армении Нареке Степаняне, 41-летнем экономисте из Москвы Сурене Маркосяне и 42-летнем безработном Сергее Ходжаяне.

Адвокат Сергея Ходжаяна Олег Жильцов сообщил, что орудие преступления так и не было найдено.