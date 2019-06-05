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Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве в Путилкове 

360tv.ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Второго подозреваемого в участии в смертельной драке в подмосковном Путилкове отправили под стражу. Сурен Маркосян проведет за решеткой два месяца.
Экономист Сурен Маркосян был участником смертельной драки, случившейся поздно вечером 1 июня в подмосковном Путилкове. В той драке погиб участник боевых действий в Сирии, бывший спецназовец Никита Белянкин. Он бросился разнимать толпу, которая избивала посетителей пивной «БирХаус», и получил нож в сердце.
Перед тем, как приступить к рассмотрению дела Маркосяна, суд отправил под стражу до 2 августа одного из фигурантов дела, Нарека Степаняна. Ему инкриминировали хулиганство — статью 213 часть вторую Уголовного кодекса России.
Маркосяна подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему инкриминируют часть первую статьи 105 УК России.
В ходе заседания на вопросы журналистов Маркосян отвечать не стал, в «клетке» сел как можно дальше от видеокамер и попытался закрыть лицо руками. В суде подтвердили, что подозреваемый работает экономистом и живет в Москве.
Всего правоохранители задержали трех человек, которые, как считает следствие, причастны к убийству. Речь идет о 27-летнем бармене «БирХауса» — гражданине Армении Нареке Степаняне, 41-летнем экономисте из Москвы Сурене Маркосяне и 42-летнем безработном Сергее Ходжаяне.
Адвокат Сергея Ходжаяна Олег Жильцов сообщил, что орудие преступления так и не было найдено.
«Ходжаян единственный трое суток проживал дома и ходил на работу. Есть же видео, где он открывает дверь ОМОНу в трусах. А вот все остальные разбежались», — заявил он.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Сирия
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