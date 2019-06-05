Четверых человек задержали силовики в Мордовии по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает республиканское СУ СК.
По версии следствия, несколько жителей республики с июня 2018 года устроили работу нелегальных игорных заведений в Саранске, говорится на сайте ведомства.
Проведено 12 обысков в помещениях, где осуществлялась незаконная игорная деятельность, и в местах жительства подозреваемых. Изъяты предметы и документы, в частности, техническое оснащение игорных клубов — более 20 игровых терминалов, документация, черновые записи, денежные средства, мобильные телефоны, — заявили в СУ СК по Мордовии.
Заведено уголовное дело по статье УК «Незаконные организация и проведение азартных игр». Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.
Как писал News.ru, столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) решает вопрос о привлечении Google LLC к административной ответственности за нарушение закона об азартных играх. Ведомство признало компанию виновной в распространении рекламы казино «Вулкан» в системе Google AdWords.