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Число погибших при разгоне палаточного лагеря в Судане возросло до ста 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: AP Photo/ РИА Новости
Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 100 человек после того, как 40 тел были извлечены из реки Нил, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей Судана.
Ранее сообщалось о 60 погибших.
"Комитет врачей Судана заявил в среду, что тела были извлечены во вторник, после чего военизированные силы быстрой поддержки увезли их в неизвестном направлении", — пишет агентство.
Кроме того, Комитет сообщает, что еще 326 человек получили ранения.
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.
Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Конфликты , Омар аль-Башир , Министерство обороны , Associated Press , Судан , Хартум
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