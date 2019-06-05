Число погибших при разгоне палаточного лагеря в Судане возросло до ста

Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 100 человек после того, как 40 тел были извлечены из реки Нил, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей Судана.

Ранее сообщалось о 60 погибших.

"Комитет врачей Судана заявил в среду, что тела были извлечены во вторник, после чего военизированные силы быстрой поддержки увезли их в неизвестном направлении", — пишет агентство.

Кроме того, Комитет сообщает, что еще 326 человек получили ранения.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.

Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.