В МЧС назвали причины задержки дополнительных сил во время ЧП в Шереметьево

Он рассказал, что "поисково-спасательные подразделения в Шереметьево были" уже во время катастрофы.

"Усиление придержали, потому что на этот период времени была закрыта полоса… Еще раз говорю, подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали", — сказал Барышев в кулуарах международного салона "Комплексная безопасность".

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В качестве основных версий ЧП следствие называло недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.