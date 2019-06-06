Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мощное извержение вулкана предсказано на Камчатке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские ученые считают, что нужно следить за активностью вулкана Большая Удина на Камчатке из-за угрозы мощного извержения.
Вулкан Большая Удина до недавнего времени считался потухшим. Специалисты проанализировали данные сейсмостанций, установленных на вулкане, и пришли к выводу, что вулкан может повторить судьбу расположенного рядом вулкана Безымянный, на котором произошел сильнейший направленный взрыв. Тогда пепел поднялся в небо на 35-40 километров, сообщает издание «Наука в Сибири» Сибирского отделения РАН.
«Когда вулкан долго молчит, первый его взрыв может быть катастрофическим. В воздух выбрасывается большое количество пепла, он разносится далеко, и пострадать могут не только окрестные поселения, но и большие территории на всей планете», — отмечает заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Иван Кулаков.
По данным ученых, с осени 2017 года толчки стали случаться все чаще, их сила постепенно растет. С мая по июль прошлого года приборы зафиксировали в районе вулкана 559 землетрясений. В феврале 2019 года было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 4.3 — самое крупное в этой части Ключевской группы за всю историю наблюдений.
После наблюдений за вулканом геологи пришли к выводу, что его можно исключить из разряда потухших.
Ученые констатируют, что около 60% вулканов в мире, начинающих проявлять такую активность, извергаются. Поэтому сейчас вокруг вулкана Большая Удина эксперты планируют установить дополнительные сейсмостанции, которые позволят детально изучить процесс возможного пробуждения Удины.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Посольство Армении отреагировало на убийство спецназовца ГРУ Сосед убитого в драке спецназовца рассказал подробности трагедии Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании 470 млрд долларов
Комментарии
Происшествия , Иван Кулаков , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла приглашение Нормандии
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая42
Кучма сделал неожиданное предложение по Донбассу515
Назарбаев объяснил свою отставку
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову1
Видео
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыжка с парашютом
Армия
03:41
«Арестован»: Продолжение истории с убийством спецназовца
Криминал
00:46
Самолет приземлился на крышу дома
Происшествия
00:18
При взрыве фейерверков в США пострадали 12 человек
Происшествия В мире
03:36
Кучма сделал неожиданное предложение по Донбассу
В мире Украина
01:04
Российский «Корнет» превзошел западный Trophy
Оружие Армия
08:39
Россиянам ужесточат контроль в поездках за рубеж
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение