Мощное извержение вулкана предсказано на Камчатке

Российские ученые считают, что нужно следить за активностью вулкана Большая Удина на Камчатке из-за угрозы мощного извержения.

Вулкан Большая Удина до недавнего времени считался потухшим. Специалисты проанализировали данные сейсмостанций, установленных на вулкане, и пришли к выводу, что вулкан может повторить судьбу расположенного рядом вулкана Безымянный, на котором произошел сильнейший направленный взрыв. Тогда пепел поднялся в небо на 35-40 километров, сообщает издание «Наука в Сибири» Сибирского отделения РАН

«Когда вулкан долго молчит, первый его взрыв может быть катастрофическим. В воздух выбрасывается большое количество пепла, он разносится далеко, и пострадать могут не только окрестные поселения, но и большие территории на всей планете», — отмечает заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Иван Кулаков.

По данным ученых, с осени 2017 года толчки стали случаться все чаще, их сила постепенно растет. С мая по июль прошлого года приборы зафиксировали в районе вулкана 559 землетрясений. В феврале 2019 года было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 4.3 — самое крупное в этой части Ключевской группы за всю историю наблюдений.

После наблюдений за вулканом геологи пришли к выводу, что его можно исключить из разряда потухших.

Ученые констатируют, что около 60% вулканов в мире, начинающих проявлять такую активность, извергаются. Поэтому сейчас вокруг вулкана Большая Удина эксперты планируют установить дополнительные сейсмостанции, которые позволят детально изучить процесс возможного пробуждения Удины.