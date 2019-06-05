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От некроза до смерти: врачи рассказали, что ждет Бари Алибасова 

News.ru 4 часа назад
Музыкальный продюсер Бари Алибасов борется за жизнь. Врачи диагностировали у него четвертую степень ожога желудка. Состояние артиста оценивается как тяжелое. Его госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского. Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб, перепутав её с соком. News.ru опросил врачей, к каким последствиям это может привести.
Здоровье продюсера может быть серьезно подорвано, сообщили медики. Возможно обострение хронических заболеваний, внутреннее кровотечение и прободение слизистой оболочки желудка.
Врач-гастроэнтеролог, заслуженный деятель науки РФ, доктор мед. наук, профессор МГМУ имени Сеченова Семен Рапопорт, в беседе с News.ru отметил, что исход травмы зависит от количества выпитой жидкости и её вида:
Может случится все что угодно — от гиперемии слизистой желудка (покраснение и отечность — ред.) до некроза тканей и прободения слизистой оболочки желудка и смерти. Также возможно серьезное кровотечение.
По мнению эксперта, в будущем у артиста могут появиться серьезные рубцовые изменения в тканях желудка и пищевода. А также недостаточность со стороны слизистой. Возможно, продюсеру придется принимать пожизненно множество лекарств.
Руководитель отдела клинической токсикологии Санкт-Петербургского НИИ им. И. И. Джанелидзе Алексей Лодягин в беседе с News.ru сообщил, что выпитая артистом жидкость для прочистки труб может привести к общей интоксикации организма. Она в том числе грозит обострением хронических, сопутствующих заболеваний у артиста:
Токсическое воздействие на организм грозит обострением болезней желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы. Последствия для здоровья могут быть непредсказуемыми
А вот к развитию онкологических заболеваний интоксикация организма не приводит, сообщил врач. Подтвержденных данных о взаимосвязи двух заболеваний в современной науке нет. Бари Алибасов после травмы может прожить долгую жизнь.
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Комментарии4
Происшествия , Видео , Статьи , Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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