Тайна перевала Дятлова: прокуратура получила новые данные

Руководитель фонда памяти членов группы Дятлова Юрий Кунцевич рассказал РИА Новости, что передал сотрудникам прокуратуры Свердловской области фотографии и дневники «дятловцев», которые ранее не исследовали правоохранители. По словам общественника, он лично отнёс материалы в ведомство, как только стало известно о проведении проверки.

«Я все передал работникам прокуратуры. Они взяли фотографии, дневники, которые писали сами дятловцы. У них лежат и пленки все негативные из фотоаппаратов, и дневники», — заявил Куренной.

В феврале стало известно, что Генпрокуратура взялась за расследование гибели группы Дятлова. Об этом официальный представитель ведомства Андрей Куренной, который отметил, что всего есть 75 версий, но ведомство рассмотрит только три, связанные с природными явлениями: лавина, снежная доска или ураган. При этом он подчеркнул, что прокуратура полностью исключает криминальную версию.

В марте начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков в компании специалистов отправился на место гибели группы Дятлова, сообщает «Газета.ру». Главная задача специалистов заключалась в сборе информации для создания 3-d модели местности, где произошла трагедия.

«Мы определили координаты на местности, сделали круговую фотосъемку. И теперь у нас собран весь материал, чтобы отдать его экспертам», — заявлял Курьяков СМИ.

При этом провести следственный эксперимент на месте гибели лыжников сотрудникам прокуратуры не удалось из-за погодных условий. В результате реконструкцию событий провели на склоне горы Белая под Нижним Тагилом.

По словам Курьякова, в качестве участников эксперимента специально подбирали молодых людей в возрасте от 23 до 30 лет, похожих на погибших студентов.

«Цель эксперимента — проверить участников с точки зрения физиологии. Что значит подняться на полтора километра в гору, или каково находиться вдевятером в четырехместной палатке», — отмечал Курьяков, подчеркнув, что в составе группы экспертов работали геодезист и метеоролог.

Впоследствии, участники реконструкции сымитировали разрезание палатки изнутри и беспорядочное бегство по склону. Таким образом специалистам удалось собрать информацию об ощущениях добровольцев в момент возможного природного катаклизма.

Итоговый акт эксперимента сотрудники прокуратуры планируют обнародовать в августе 2019 года.