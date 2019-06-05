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В дагестанском селе обрушился мост 

РИА Новости 1 час назад
Фото: МВД по Республике Дагестан
Самодельный мост не выдержал груза нескольких машин и рухнул в дагестанском селе Бежта Цунтинского района, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.
"Примерно в семь утра, в селе Бежта Цунтинского района рухнул самодельный мост, предположительно, не выдержав нагрузки четырёх припаркованных автомобилей жителей села. Известно, что их владельцы в это время находились в местной мечети", — говорится в релизе.
По данным ведомства, одной из причин обрушения также могла стать ветхость конструкций.
"На месте обрушения ведутся работы по эвакуации авто. В результате ЧП никто не пострадал", — отмечается в тексте.
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Происшествия , МВД
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