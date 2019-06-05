В дагестанском селе обрушился мост

Самодельный мост не выдержал груза нескольких машин и рухнул в дагестанском селе Бежта Цунтинского района, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.

"Примерно в семь утра, в селе Бежта Цунтинского района рухнул самодельный мост, предположительно, не выдержав нагрузки четырёх припаркованных автомобилей жителей села. Известно, что их владельцы в это время находились в местной мечети", — говорится в релизе.

По данным ведомства, одной из причин обрушения также могла стать ветхость конструкций.