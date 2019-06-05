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В Германии потерпел крушение воздушный шар 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Воздушный шар потерпел крушение в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, в результате происшествия пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Как отмечается в заявлении полиции, которое приводится на портале Presse Portal, инцидент произошел во вторник вечером вблизи города Марсберг. Незадолго до приземления воздушный шар стал снижаться по спирали, после чего рухнул на землю и несколько раз перевернулся.
Отмечается, что на борту воздушного шара находились десять человек, двое из них получили угрожающие жизни травмы. Точное количество пострадавших не уточняется.
В настоящее время полиция расследованием причин крушения воздушного шара.
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Происшествия , В мире , Европа , Германия
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