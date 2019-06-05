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Неизвестный сообщил о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва24
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в столичном торговом центре "Охотный ряд". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Поступило анонимное сообщение о том, что на по адресу: Манежная площадь, дом № 1, в ТЦ "Охотный ряд" якобы заложена взрывчатка. Ведется проверка", — сказал собеседник агентства.
В настоящий момент к мечту ЧП были вызваны городские службы, ожидается приезд кинолога.
Накануне столичные правоохранители проверяли анонимные сигналы о взрывных устройствах, которые якобы были заложены по нескольким сотням адресов в Москве. В числе объектов — здание Госдумы, телецентр "Останкино", агентство "Россия Сегодня", отель Savoy и другие
Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.
Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.
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Происшествия , Госдума , ТТЦ "Останкино" , МВД , РИА Новости
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