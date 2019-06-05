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Москвичи спасли запертого в машине ребенка 

Мослента + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В районе Бирюлево Восточное очевидцы спасли ребенка, запертого в машине. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Заявитель вместе с соседями разбили в машине стекло и вытащили ребенка, его осматривают медики», — сказал собеседник агентства.
Сообщение о запертом в машине ребенке поступило ранее 5 июня. По словам очевидцев, автомобиль стоял на улице Касимовской. На место они вызвали МЧС и скорую помощь.
По прогнозам синоптиков, с середины рабочей недели в столичный регион придет жара: столбики термометров поднимутся до 33 градусов. Не исключено, что может быть побит температурный рекорд 70-летней давности.
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