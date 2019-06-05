«Повсюду следы крови»: кто стоит за исчезновением семьи в Омской области

Омской области вторую неделю ищут 50-летнего Олега Меркушина, его супругу и 15-летнюю дочь. В их квартире и подъезде дома полицейские обнаружили следы крови. Пропавших объявили в федеральный розыск, заведено уголовное дело по статье "Убийство", главным подозреваемым проходит глава семейства. Следователи считают, что он расправился с родственниками, избавился от тел и скрылся. Что могло стать причиной трагедии и почему знакомые Олега не верят в версию оперативников — в материале РИА Новости.

Не тот ракурс

О том, что в 20-тысячном Калачинске исчезла целая семья, стало известно утром 28 мая, когда бухгалтер районной больницы 40-летняя Марина Меркушина не вышла на работу. На телефонные звонки женщина не отвечала. Обеспокоенные коллеги отправились к ней домой.

Входная дверь в квартиру была приоткрыта, внутри спал четырехлетний сын Марины. Ни ее самой, ни мужа, ни 15-летней дочери дома не оказалось. Сотрудница больницы еще раз попыталась дозвониться до Меркушиной — безрезультатно. Почувствовав неладное, она обратилась в полицию.

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты, — сообщили в СУ СКР по Омской области. — С помощью специальной техники они осмотрели помещение, обнаружив следы крови и волочения как в квартире, так и в подъезде. Кроме того, возле дома отсутствовала машина, на которой обычно передвигался глава семейства".

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", а главным подозреваемым стал супруг Марины Олег. Поводом послужила запись с камеры видеонаблюдения, установленной на доме. По словам следователей, на видео Меркушин ночью выходит на улицу, садится в автомобиль и уезжает.

По основной версии следствия, он расправился с женой и дочерью, после чего вывез их тела, а сам скрылся. При этом ракурс видеосъемки не позволил рассмотреть момент перемещения тел из квартиры в машину. Оперативники отрабатывают и другие варианты развития событий, однако первый остается приоритетным.

"Сейчас поисками пропавших занимаются сотрудники полиции, Росгвардии, а также волонтеры отрядов "ДоброСпас-Омск" и "Лиза Аллерт", — добавляют в региональном управлении СК. — Подозреваемый в преступлении может перемещаться на своем автомобиле Kia Shuma — он также объявлен в розыск".

Слепая ревность

Меркушины переехали в Калачинск около десяти лет назад из казахстанского Петропавловска. Олег устроился диспетчером в "Водоканал", а Марина — в больницу. По словам соседей, семья вела довольно замкнутый образ жизни и ни с кем в городе близко не общалась. Дети Меркушиных много времени проводили у бабушки с дедушкой — родителей Марины.

"Их дочь Екатерина (имя изменено. — Прим. ред.) только закончила девятый класс и в день пропажи собиралась сдавать первый экзамен, — рассказывает РИА Новости знакомая пропавшей семьи Елена. — Она постоянно участвовала в разных мероприятиях и даже побеждала на Всероссийском литературном конкурсе "Проба пера", проходившем в позапрошлом году. У девочки были большие планы на будущее: после школы она собиралась поступать в университет".

Про Олега рассказывают, что он много времени проводил с детьми, практически не употреблял алкоголь и вообще был довольно уравновешенным человеком. Однако, как оказалось, спокойствие он демонстрировал лишь на людях, а дома довольно часто закатывал супруге скандалы.

"Он ревновал ее к каждому столбу, — продолжает Елена. — Мог устроить истерику, если ему казалось, что жена на кого-то не так посмотрела. Причем чем дольше они жили, тем ревность становилась сильнее. Марина даже собиралась с ним разводиться из-за этого и несколько раз забирала детей и уходила жить к родителям, но Олег постоянно уговаривал ее вернуться обратно".

Иногда выяснение отношений доходило до рукоприкладства.

"Несколько раз Меркушин избивал жену, причем достаточно сильно, остановить его тогда смогла лишь дочка", — рассказывает РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Бодинова.

По словам знакомых семьи, накануне исчезновения между Олегом и Мариной произошел очередной скандал, который, возможно, и стал причиной жестокой расправы. Однако соседи Меркушиных в ту ночь не слышали ни криков, ни другого сильного шума.

Ушел в лес

"На сегодняшний день у следствия есть все основания полагать, что в квартире Меркушиных произошло убийство и совершил его глава семейства. Доказательств этому становится все больше, — резюмируют следователи. — По нашей информации, Олег может скрываться в близлежащих лесах. Там нет густой тайги, много полей, а такая местность позволяет спокойно передвигаться даже на легковом автомобиле".

Розыск подозреваемого сейчас ведут сотни сотрудников правоохранительных органов , включая оперативников уголовного розыска. Они уже проверили все возможные адреса, где может появиться Меркушин, однако это пока не принесло результатов.

Несмотря на доводы следствия, в версию об убийстве Меркушиным жены и дочери верят далеко не все жители Калачинска. "Олег — нормальный мужик, семья для него всегда была на первом месте. Он жил ради детей, только о них и говорил на работе, — поделился мнением с РИА Новости коллега подозреваемого Игорь. — Мне кажется, если произошло что-то нехорошее, то и Меркушина уже тоже, скорее всего, нет в живых".

При этом кому могло понадобиться похищать всю семью, житель Калачинска пояснить не смог. Этой же позиции придерживаются и родственники подозреваемого. На следующий день после пропажи семейства они приехали в Калачинск из Казахстана.

На сегодняшний день остается нерешенным вопрос и с четырехлетним сыном Меркушина. Пока мальчик живет у бабушки с дедушкой и постоянно спрашивает, где его родители и сестра. Сказать, что, возможно, он их больше никогда не увидит, пожилые люди пока не решаются.