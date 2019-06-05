На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи

Следователи проверят информацию СМИ о 15-летней девочке, которую подростки заставляли "погружать лицо" в лужу в Бийске , сообщается на сайте СУСК РФ по Алтайскому краю.

Ранее в сети появилось видео, на котором подростки, угрожая, заставляют девушку пить из лужи.

"Дано указание на проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Добавляется, что личность потерпевшей установлена. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, а также иные возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении девушки.